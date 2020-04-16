Altay’ın gençleri, formunu koruyor

Önceliklerinin sporcu sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Tiyanşan, “Tüm yaş kategorilerinde liglere ara verilmesinin ardından oyuncularımızı evlerine gönderdik. Teknik ekibimiz ve antrenörlerimiz bir araya gelerek sporcularımızın evlerinde uygulayabilecekleri antrenman programlarını oluşturup, bunları onlarla paylaştılar. Bu programlar takip edilmekte ve eğitimler aralıksız devam etmektedir. Türkiye çapında 94 şube ve 12000’i aşkın futbol okulu öğrencimizi de evlerinde formda tutuyoruz. Küresel salgın nedeniyle altyapıların önemi daha da artacak. Altay her zaman bir okul, yetiştirici bir kulüp olmuştur” dedi.