BİST95.855-2,73EURO7,550,06USD6,921,47ALTIN380,960,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altay’ın gençleri, formunu koruyor
    ABONE OL
    16.04.2020 - 00:00 |

    Altay’ın gençleri, formunu koruyor

    Altay’da altyapı yönetimi de A Takım’da olduğu gibi sporcuların koronavirüs salgınından korunması için gerekli tedbirleri aldı.

    Altay’ın gençleri, formunu koruyor

    Önceliklerinin sporcu sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Tiyanşan, “Tüm yaş kategorilerinde liglere ara verilmesinin ardından oyuncularımızı evlerine gönderdik. Teknik ekibimiz ve antrenörlerimiz bir araya gelerek sporcularımızın evlerinde uygulayabilecekleri antrenman programlarını oluşturup, bunları onlarla paylaştılar. Bu programlar takip edilmekte ve eğitimler aralıksız devam etmektedir. Türkiye çapında 94 şube ve 12000’i aşkın futbol okulu öğrencimizi de evlerinde formda tutuyoruz. Küresel salgın nedeniyle altyapıların önemi daha da artacak. Altay her zaman bir okul, yetiştirici bir kulüp olmuştur” dedi.

    Manisalı asker Irak’ın kuzeyinde şehit olduManisa Valisi Ahmet Deniz, Soma nüfusuna kayıtlı bir uzman çavuşun Irak’ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olduğunu bildirdi.
    daha fazla video için
    Motosiklette böyle seyahat ettiler: "Sosyal mesafeye uyuyoruz" dedilerTekirdağ’da ilginç bir motosiklet yolculuğu kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Yaz dönemi eğitimiyle ilgili Bakan Selçuk'tan kritik açıklama: Kısmi ve hızlandırılmış olacak...

    Sıradaki Haber