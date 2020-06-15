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    HaberlerEge Haberleri Altay’ın gözdesi Marco
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    15.06.2020 - 00:00 |

    Altay’ın gözdesi Marco

    Altay’da kalan haftalarda tüm gözler Portekizli yıldız Marco Paixao’nun üzerinde olacak. Geçen sezon 29 gol atarak rekorlar kırdığı ligde bu sezon 17 golle yine krallık yarışında zirvede yer alan usta santrfor, siyah beyazlı takımın Süper Lig yolundaki en önemli silahı olacak. Paixao, 20 gole ulaşması durumunda 30 bin euro ekstra bonus kazanacak. Akhisarspor’la karşılaşacak İzmir ekibinde teknik heyetin büyük güven duyduğu Paixao, kendisi için özel önlem alacak rakip savunmaların kilidini açmaya çalışacak. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada kulübüyle sözleşme yenileyen tecrübeli forvet, atacağı gollerle takımını Süper Lig’e çıkarmayı hedefliyor.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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