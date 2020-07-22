Altay’ın gözü Burak Öğür’de

TFF 1. Lig’de Play Off biletini 2 puanla kaçıran Altay’da yönetim gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah beyazlıların, Cesar Grup Ümraniyespor’dan kaleci Burak Öğür’e talip olduğu öğrenildi. Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde, “200 bin lira karşılığında serbest kalır” maddesi bulunduğu öğrenildi.