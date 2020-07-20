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    HaberlerEge Haberleri Altay’ın hayalleri yıkıldı
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    20.07.2020 - 00:00 |

    Altay’ın hayalleri yıkıldı

    TFF 1. Lig’de son hafta maçında Giresunspor’u 2-1 mağlup eden Altay, mutlak şampiyonluk hedeflerken Play Off trenini de kaçırdı. Süper Lig için çok ümitlenen siyah beyazlılar, hedefine ulaşamadı. En yakın rakibi Fatih Karagümrük’ün Adanaspor’u 3-0 yenmesiyle ligi 54 puanla 7. sırada tamamlayan Altay, 2 puan farkla Play Off’un kapısından döndü. Bu süreçte Akhisarspor, Osmanlıspor ve Giresunspor’u mağlup eden Altay, Adana Demirspor ve küme düşen Eskişehirspor’la berabere kalıp, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a tek golle boyun eğdi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'deCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere KKTC'ye geldi.
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