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    HaberlerEge Haberleri Altay’ın kalesi sağlam
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    20.04.2020 - 00:00 |

    Altay’ın kalesi sağlam

    Altay’da 3 kalecinin sözleşmelerinin yeni sezonda devam edecek olması yönetimin elini rahatlatıyor.

    Altay’ın kalesi sağlam

     Sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen birinci kaleci konumundaki Cihan Topaloğlu’nun mukavelesi 2021 yılında sona erecek. 2017-18’in devre arasında Ankaragücü’nden transfer edilen ikinci kaleci Emre Koyuncu’nun kontratı 2021’de, 2016-17’den bu yana Altay’da olan üçüncü kaleci Aydın Bağ’ın sözleşmesi ise 2022’de bitecek. Yönetim ilk yarının son haftalarında forma giymeye başlayan Cihan’a güvenerek devre arasında kaleci takviyesi yapmadı. Cihan da yaptığı kurtarışlarla teknik ekibin ve yönetimin güvenini boşa çıkarmadı.

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