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    28.08.2020 - 00:00 |

    Altay’ın kalesinde forma savaşı

    TFF 1. Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Altay’da kaleciler arasında forma rekabetinin üst seviyede olduğu ifade edildi.

    Altay’ın kalesinde forma savaşı

    Siyah beyazlı ekipte geçen sezon birinci kaleci konumundaki Cihan ile Ümraniyespor’dan transfer edilen Burak arasında forma savaşı yaşandığı belirtildi. Afyonkarahisar kampında Teknik Direktör Yücel İldiz’in gözüne girmeye çalışan iki kaleciden hangisinin eldivenleri kapacağı merak konusu oldu. Kaleci Emre ile yollarını ayıran siyah beyazlılarda Aydın’ın üçüncü kaleci olması beklenirken, altyapıdan genç file bekçisi Eren de A Takım’la çalışmalara devam ediyor.

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