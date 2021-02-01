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    HaberlerEge Haberleri Altay’ın konuğu İstanbulspor
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    01.02.2021 - 00:01 |

    Altay’ın konuğu İstanbulspor

    TFF 1. Lig’de son 2 karşılaşmadan puan çıkaramayan ve zirveden uzaklaşan Altay, bugün zirve mücadelesi veren güçlü rakibi İstanbulspor’a karşı evinde mücadele edecek.

    Altay’ın konuğu İstanbulspor

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak 19. haftanın kapanış maçında Cihan Aydın düdük çalacak.Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

    İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Thiam ve sakatlığı süren Harun forma giyemeyecek. Geçen hafta transfer yasağı nedeniyle lisansları çıkmayan yeni transferler Deniz Kadah, Mehmet Erdem, Mossoro, Zeki Yıldırım, Cebrail Karayel ve Murat Akça ile birlikte hafta içinde takıma katılan son transfer İlhan Depe sorunun çözülmesi üzerine görev yapabilecek. Altay’ın İzmir’e getirdiği kaleci Stachowiak’ın da imza atması bekleniyor. İç sahada 4’te 4 yapmayı hedefleyen siyah beyazlılar, zorlu İstanbulspor engelini aşarak ilk 2 iddiasını da sürdürmük istiyor.

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