Altay’ın reçetesi taze kan

FIFA’nın 90 dakikalık bir müsabakada takımlara 5’er oyuncu değiştirme hakkı tanınmasını önermesi ve bu öneriyi Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) kabul etmesiyle birlikte Türkiye’de de bu kural devreye girmişti. Takımlar maç oynanırken 3, devre arasında 2 olmak üzere toplam 5 oyuncu değiştirebilecek. Yaş ortalaması yüksek bir kadroyla mücadele eden Altay’da genellikle tecrübeli ayakları sahaya süren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın kalan 6 haftada gençlerden de faydalanmayı planladığı öğrenildi. Cenk, Hakan, Alhassan, Kazımcan, Kutay gibi genç oyuncular göreve hazır olacak.