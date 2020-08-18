Altaylı Cenk Olympique Lyon'da

TFF 1. Lig’deki İzmir temsilcisi Altay’ın 19’luk stoperi Cenk Özkacar, Ligue 1 ekibi Olympique Lyon’la sözleşme imzalamak için dün sabah Fransa’ya gitti. Lyon bu transfer için Altay’a 1.5 milyon euro (13 milyon lira) bonservis bedeli ödeyecek. İzmir ekibi, oyuncunun başka bir kulübe satışından yüzde 10 pay alacak. TFF 1. Lig’deki tek sezonluk performansıyla, bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ve Manchester City gibi devleri eleyerek yarı finale çıkan Lyon’a transfer olan Cenk, yeni takımında Şampiyonlar Ligi’nde forma giyerse Altay 500 bin euro daha bonus kazanacak. Ümit Milli Takım formasını da terleten Cenk’in anlaşmasında maç sayısına göre farklı bonus maddelerinin yer aldığı da öğrenildi.

‘Ülkemi temsil edeceğim’

Cenk, “Şu an için çok mutluyum. Ülkemi Fransa’da temsil edeceğim. Pandemiden dolayı vize işlemleri süreci uzun sürdü. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir teklif gelmesinden dolayı da çok mutlu oldum” dedi. Cenk, İzmir-İstanbul aktarmalı Lyon uçağına binerek Fransa’ya hareket etti.

Emre’ye veda

Altay’da yönetimin kaleci Emre Koyuncu ile yolları ayırdığı öğrenildi. Zaman zaman yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri konusu olan Emre, sözleşmesi devam etmesine rağmen Afyonkarahisar kamp kadrosuna dahil edilmedi. Cesar Grup Ümraniyespor’dan kaleci Burak’la anlaşan Altay’da Cihan ve Aydın ise siyah beyazlı takımla yoluna devam ediyor. Emre’nin bonservisini eline almak için kulüpten alacaklarını bırakacağı öğrenildi.