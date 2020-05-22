Altaylı Cenk’in talipleri kapıda

Gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldık. Şu an sadece Süper Lig’e konsantre olduk. Bu konuyu daha sonra masaya yatıracağız. Cenk’in gelişimi ve Altay’ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz” dedi.



A Milli Takım’ı hedefliyor



İzmir’de dünyaya gelen 1.90 boyundaki Cenk Özkacar, futbola 2013 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2014’te Altay altyapısına geçen sol ayaklı stoper, sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz yıl Altay’da profesyonel olduktan sonra tecrübe kazanması için bir sezon Karacabey Birlik’e kiralık verilen Cenk, U21 Milli Takımı’nda da gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Genç defans oyuncusu, en büyük hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade etti.