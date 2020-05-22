BİST102.6490.48EURO7.45-0.08USD6.790.07ALTIN377.12-1.20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altaylı Cenk’in talipleri kapıda
    ABONE OL
    22.05.2020 - 00:00 |

    Altaylı Cenk’in talipleri kapıda

    TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Altay’ın 20 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar için, 6 Süper Lig kulübünden resmi tekliflerin geldiği açıklandı. Öte yandan İngiltere, İtalya, Almanya ve Fransa’dan önemli kulüplerin genç savunmacıyı takip ettiğini belirten Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, “Cenk’in sözleşmesi devam ediyor.

    Altaylı Cenk’in talipleri kapıda

    Gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldık. Şu an sadece Süper Lig’e konsantre olduk. Bu konuyu daha sonra masaya yatıracağız. Cenk’in gelişimi ve Altay’ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz” dedi.


    A Milli Takım’ı hedefliyor

    İzmir’de dünyaya gelen 1.90 boyundaki Cenk Özkacar, futbola 2013 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2014’te Altay altyapısına geçen sol ayaklı stoper, sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz yıl Altay’da profesyonel olduktan sonra tecrübe kazanması için bir sezon Karacabey Birlik’e kiralık verilen Cenk, U21 Milli Takımı’nda da gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Genç defans oyuncusu, en büyük hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'de açılan Çam ve Sakura Hastanesi paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’den Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'den Çekya Senatosu'na '1915 olayları' tepkisi

    Türkiye'den Çekya Senatosu'na '1915 olayları' tepkisi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı...

    Survivor bu akşam kim kazandı? (21 Mayıs) Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? 84. yeni bölüm fragmanı...

    Sıradaki Haber