Altaylı Kadın futbolculara Mistral Carrera desteği

Futbolcuların kuvvetlenmesi aşamasında önemli bir yer tutan salon çalışmalarının kadın futbol takımları için daha da önemli olduğu vurgulanırken, Altaylı kadın futbolcular ağırlık, kuvvet ve kondisyon çalışmaları yanı sıra spinbike ile de ter döktüler.



‘Örnek oluyorlar’



Mistral Carrera olarak Altay Spor Kulübü ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Mistral Carrera Yönetim Kurulu Başkanı Melih Kahramaner, Altay’ın daha önce Erkek A Futbol Takımı’nı iki kez ağırladıklarını, şimdi de “Kadının gücü” sloganıyla kurulan Altay Kadın Futbol Takımı’nı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti, “Altaylı kadın futbolculara başarılar diliyorum, umuyorum diğer kulüplerimize de kadın futbol takımı kurma konusunda Altay Spor Kulübü örnek olur. İzmir’imizin en önemli kulüplerinden biri olan Altay’ın, Mistral Carrera olarak yanındayız” diye konuştu.