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    05.04.2020 - 00:01 | | BERKE MANKIR MİLLİYET

    Altaylı Marco paşa, sosyal medya hesabından isyan etti: İzmirliler virüsü ciddiye almıyor

    Gittiği bir markette insanların maske takmamasını ciddi bir şekilde eleştiren siyah beyazlıların santrforu Marco Paixao, “İnsanlar, alınan tedbirlere uymuyor ve sosyal mesafeyi korumadan alışveriş yapıyor. Kuralların umursanmamasına inanamadım” dedi

    Altaylı Marco paşa, sosyal medya hesabından isyan etti: İzmirliler virüsü ciddiye almıyor

    Koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesi sonrası idmanlarını bireysel olarak sürdüren Altay’da gol kralı Marco Paixao, geçtiğimiz günlerde ihtiyaçlarını gidermek için çıktığı market alışverişinde, insanların alınan tedbirlere uymamasına isyan etti. Taraftarın sevgilisi Marco, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, İzmirli vatandaşların alınan önlemlere uymamasına şok olduğunu dile getirdi. Paixao, “Bornova’da gittiğim bir markette ailelerin hiçbir önlem almadığını gördüm. İnsanlar, kalabalık gruplar halinde dolaşıyor ve maske takmıyor. Birbirimize karşı saygılı olalım ve bize söylenen kurallara uyalım. Gördüğüm manzara inanılmazdı. İnsanlar sanki salgın yokmuş gibi hareket ediyor. Bu, akıl almaz bir şey” dedi.

    ‘Gözlerime inanamadım’

    Türkiye’deki vakaların illere dağılım oranının açıklandığını ve İzmir’in Türkiye’de en çok vaka görülen şehirler arasında 2. sırada olduğunu hatırlatan golcü oyuncu, “İzmir, vaka sayısında çok yüksek rakamlara ulaştı. Binden fazla insan, hasta ve enfekte durumda. Olay bu kadar önemli bir hal aldı. Ona rağmen devletin dediklerine uymuyorlar. Önlem almamak hem kendimize hem de çevremize zarar veriyor. Markette insanları hiçbir önlem almadan dolaşırken gördüğüm zaman gözlerime inanamadım. Diğer insanlara karşı neden bilinçli bir şekilde hareket etmiyorsunuz? İzmirli insanları daha duyarlı olmaya davet ediyorum” yorumunu yaptı.

    ‘Maske takın’

    Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne de seslenen Paixao, “Büyükşehir Belediyesi, kentte maske takmadan dolaşan insanlara karşı uyarıda bulunmalı. Gerekiyorsa maskesiz dışarı çıkmayı yasaklamalı. İzmir gibi bir şehirde böyle şeylere nasıl izin veriliyor, anlamış değilim. İnsanlar olayın önemine varmalılar. İzmirliler, maske takmadan dışarıya çıkmayın. Bu tablo hepimizi kötü şekilde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

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