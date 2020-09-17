17.09.2020 - 00:00 |
Altekma 2’de 2 istiyor
Axa Sigorta Efeler Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Haliliye Belediye’yi 3-1 mağlup eden Altekma, bugün evinde Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak müsabaka TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak. İzmir ekibi, güçlü rakibini yenerek üst üste 2. galibiyetini almayı hedefliyor. 2020 Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Fenerbahçe ise ligdeki ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertlilerin ilk haftada Sorgun Belediye ile oynaması gereken karşılaşma, rakip takımda koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle ertelenmişti.