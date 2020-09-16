Altekma’nın keyfi yerinde

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Axa Sigorta Efeler Ligi’ne Haliliye BLD deplasmanındaki galibiyetle giren Altekma’da keyifler yerinde. Sezon öncesi katıldığı TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nda final oynayan, ardından Axa Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final biletini alan İzmir ekibi, Efeler Ligi’ne de iyi bir başlangıç yaparak olumlu sinyaller verdi. Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, “Genç ve yeni kurulan bir ekip olmamıza rağmen güzel sonuçlarla sezona başladık” dedi. Altekma, ligde yarın İzmir’de Fenerbahçe HDI Sigorta’yı konuk edecek.