Alternatif ürün bezelyede hasat

Geçen yıl Aralık ayında tohumları toprakla buluşturulan bezelyeler, 5 ay sonra sofralara gelmek üzere biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Bezelyeler, ilçemizde anlaşılan bir firmaya gönderiliyor. Fiyat olarak kilo başına üreticiye 1.65 lira veriliyor” dedi. l MANİSA DHA