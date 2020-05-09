09.05.2020 - 00:03 |
Alternatif ürün bezelyede hasat
MANİSA’nın Saruhanlı ilçesinde, bu yıl ilk kez pamuğa alternatif ürün olarak ekimi yapılan bezelyenin hasadı başladı.
Geçen yıl Aralık ayında tohumları toprakla buluşturulan bezelyeler, 5 ay sonra sofralara gelmek üzere biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Bezelyeler, ilçemizde anlaşılan bir firmaya gönderiliyor. Fiyat olarak kilo başına üreticiye 1.65 lira veriliyor” dedi. l MANİSA DHA
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