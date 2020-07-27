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    27.07.2020 - 00:03 |

    Alternatif yol açılıyor

    Alternatif yol açılıyor

    Karabağlar Belediyesi’nin, Eskiizmir Caddesi’ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla yapımını sürdürdüğü 3788 Sokak’taki çalışmalarda sona yaklaşıldı. 14.5 metre genişliğindeki yolun yapım ve asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaların belediye olanaklarıyla yapıldığını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Günaltay’a doğru uzanan bu yeni yol, Eskizmir Caddesi’ndeki trafik yükünün önemli bir bölümünü alacak. Ayrıca gelecek aylarda hizmete açacağımız Kibar çok amaçlı tesisimize ulaşım için de önemli bir alternatif olacak” dedi.

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