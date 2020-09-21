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    21.09.2020 - 00:02 |

    Altgeçitlere sanatçı eli

    İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki altgeçitleri sanatla buluşturuyor. Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan mural tasarımlarının ilki Buca Aydın Hatboyu Caddesi ile Kaynak Caddesi’nin kesişimindeki İZBAN hattını karayolundan ayıran geçitte uygulandı.

    Altgeçitlere sanatçı eli

    Sanatçılar Aslınur Ulus ile Pınar Çetin, 425 metrekarelik duvar resmini yaklaşık 10 günde tamamladı. Tasarımlarda, trafik işaretlerin görünürlüğünü kısıtlamayacak, sürücülerin ve yayaların dikkatlerini dağıtmayacak desenler tercih edildi.

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