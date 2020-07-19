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    HaberlerEge Haberleri Altı kardeş belediyeye dayanışma mektubu
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    19.07.2020 - 00:00 |

    Altı kardeş belediyeye dayanışma mektubu

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kardeş belediyelere mektup yazıp dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu.

    Altı kardeş belediyeye dayanışma mektubu

    Gümrükçü, belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulandığı mektupta pandemi süreci deneyimlerini de paylaştı.

    Mutlu kentler

    Belediyelerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin kültürler arası iletişimi güçlendireceğini belirten Başkan Gümrükçü, “6 kardeş belediyelerimize iş birliği mektubumuzu yolladık. Tüm imkanlarımızla dostluk ve dayanışmaya hazır olduğumuzu belirttik. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle daha modern ve mutlu kentler oluşturmak çabasındayız” dedi.

    Mektup gönderilen kardeş şehirleri arasında İtalya-Asciano Siena, Almanya-Berlin Neuköln, Makedonya Kocani ve Çaşka, Karadağ Berane, Bulgaristan-Şumnu Belediyeleri bulunuyor.

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