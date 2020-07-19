Altı kardeş belediyeye dayanışma mektubu

Gümrükçü, belediyeler arası işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulandığı mektupta pandemi süreci deneyimlerini de paylaştı.



Mutlu kentler



Belediyelerin iş birliği içerisinde hareket etmesinin kültürler arası iletişimi güçlendireceğini belirten Başkan Gümrükçü, “6 kardeş belediyelerimize iş birliği mektubumuzu yolladık. Tüm imkanlarımızla dostluk ve dayanışmaya hazır olduğumuzu belirttik. Birlikte hayata geçireceğimiz projelerle daha modern ve mutlu kentler oluşturmak çabasındayız” dedi.



Mektup gönderilen kardeş şehirleri arasında İtalya-Asciano Siena, Almanya-Berlin Neuköln, Makedonya Kocani ve Çaşka, Karadağ Berane, Bulgaristan-Şumnu Belediyeleri bulunuyor.