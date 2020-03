Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, çalışmalarını Milliyet’e anlattı: Kentsel dönüşüm rantsala çevrilemez

Balıkesir Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Milliyet ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır’ı konuk etti, kentsel dönüşümden ALGEM inşaatına, millet kıraathanelerinden öğrenci ve gençler için yapacağı projelere kadar çalışmalarını anlattı. Altıeylül’de konut stoğunda Türkiye’de de olduğu gibi özellikle AK Parti hükümetleri döneminde ciddi anlamda yapılaşma olduğunu belirten Başkan Avcı, 15 yıl öncesine göre çok saha sağlıklı konut stoğunun ellerinde olmaya başladığını söyledi.



Avcı, “Altıeylül için söylüyorum, çürük binaları 2024’e kadar temizleyebiliriz demek hayal olur. Dönüşümde büyük hatalar yapıldı özellikle İstanbul’da. Bunun küçüğü Balıkesir’de oldu. Parsel bazlı dönüşüm olmaz. İki katlı binayı dönüşüm olarak yıkıyorsunuz, yerine beş katlı bina yapıyorsunuz. Altyapı, kanalizasyon, su aynı. Dönüşüm ada bazlı olmalı. Parsel bazlının önü kapatılmalı. İnşaat mühendisiyim, teknik adamım, yaptığım yatırımla şehrin önünü kapatmak istemiyorum. Dönüşümü rantsala çevirmek istemiyorum. Biz iki nokta belirledik. Biri Gümüşçeşme Mahallesi diğeri Hacıilbey ve Dinkçiler mahallesinin bir kısmı. Bu iki yerde belirlediğimiz bölgeleri komple dönüşüme almak istiyoruz, Bakanlıkla ilgili çalışma sürüyor. Bakanlık bir kısmını Büyükşehir kanalı ile bize projelendirin diyor. Devletimizin imkanları var, dönüşüme girdiğinizde belediyelere arazi desteği veriyor. Bunlardan birine başlamak istiyoruz. Vatandaşımız şunu bilmeli, benim binam sıkıntılıysa, belediye, devlet, beni zorluyorsa benim için zorluyor. Önce bu mantık oluşmalı. Önce kafaların değişmesi lazım. Hedefim, Gümüşçeşme Mahallesi’nden başlamak” dedi.



‘Proje Etüt Birimi kurduk’



Altıeylül’de başladıkları ve projelendirdikleri çalışmalar olduğunu kaydeden Avcı, “İki yılı doldurduk, üçüncü yıla giriyoruz. Geldiğimizde Zekai Başkanımız Altıeylül’ü kurumsallaştırmış, hizmet etmeye başlamış bir belediye vardı. Biz de bunu nasıl daha aktif hale getiririz, bunun çalışmasını yaptık. Önce ‘Proje Etüt Birimi’ni kurduk. Bu birim, yapmayı planladığımız çalışmaların planlamasını yapsın düşüncesiyle kurduk. Bunun ne kadar doğru adım olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlarımız boş durmuyor. Bir proje bittikten sonra imalata geçtiğinde hem takibini yapıyor hem de yeni projelerle ilgili çalışıyor. Bizim geçen yıl açtığımız İsmail Akçay Parkı’ndaki millet kıraathanesi parkının düzenlemesinden, kıraathanenin yapımına kadar bu arkadaşlar çalışma yaptı. Şu an devam eden Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) binamız var ki, gerçekten sadece ilçemize değil, Balıkesir’e hizmet edecek şekilde tasarlandı. İçinde aile danışma merkezi, sosyal marketi, restaurant, sinema salonu vs. birçok farklı birimlerin olduğu bina. İşte bu binanın projesini de bu arkadaşlarımız yaptı. Bu arkadaşlarımız Altıeylül’e çok değer katacak” diye konuştu.



ALGEM yıl sonunda hazır



Projelerin hızlı şekilde sürdüğünü kaydeden Avcı, “Geçen yıl krizin yoğun olduğu dönemde 400 bin m2 parke taş yapmışız. Geçtiğimiz beş yılda 1 milyon 800 bin m2 parke taşın 900 bin m2’si son iki yılda yapılmış. ALGEM inşaatımızı yıl sonu açacağız. Şu an devam eden Kültür Merkezi inşaatımız var, ALGEM hizmet binamız var. Geçmiş dönem Belediye Başkanımız rahmetli Sabri Uğur’un ismini verdiğimiz Baruthane olarak bilinen Dinkçiler Mahallesi’ndeki dokuz dönümlük alanda, içinde kütüphanenin de olacağı güzel bir çalışmamız var. Geçen yıl 6 Eylül’de İsmail Akçay Parkı’nı açmıştık. Bu yıl da 6 Eylül’de orayı açacağız. 2. Gündoğan Mahallemizde Sultan Alparslan Kültür Evi olarak isimlendirdiğimiz altında tekvando ve judo salonu, kafeterya, kuaför hizmetlerinin olduğu alan, kütüphanenin olduğu binayı hizmete açacağız. Bu bina da mayıs ayında bitecek” dedi.



‘Cazibe merkezi olacak’



Yeni ihalesi yapılan ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği projeler olduğunu söyleyen Avcı, şöyle devam etti: “Bunlardan biri Bahçelievler’deki Asuva Parkımız. Bursı, 1100 mahalle ile kentin en büyük yerleşim merkezi. Nüfusu 40 bin. Bu mahallemizin merkezindeki parkın yanına yüzme havuzu, kütüphane, kafeterya düşünüyoruz. 27 dönümlük park, kentin cazibe merkezi olacak. İhalesini yaptık, sözleşmesini kısa sürede gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın millet kıraathanesi olarak bahsettiği çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çocuklarımız gece 02.00’den 05.00’e kadar orada ders çalışıyor. Kısa sürede çocuklarımıza çorba ikramında da bulunacağız. Gençler, ‘Biz eve yemeğe gidip geldiğimizde yer bulamıyoruz’ diyor. Bu konuyla ilgili bir çalışmamız var.



Çocuk evden çıktığında kütüphanedeki sandalyesini telefonundaki uygulamadan işaretleyecek. Sandalye 15 dakika onun adına tahsisli kalacak. 15 dakika içinde gelirse, sandalyesi hazır. Hedefimiz, her mahallede kendine özel kütüphane kurmak. Amacımız, okumayı alışkanlık haline getirmek, mahalledeki kültürel yapıya katkı sunmak. Millet kıraathanesini açtığımız ilk yerde daha bir yıl dolmadı. Geçmişte o parkta çocuklar ciddi sıkıntı oluşturuyordu. Alkolünden, uyuşturucu maddeye kadar sıkıntılı kişiler vardı. Şu an o bölge temizlendi. Sadece Altıeylül değil, Balıkesir için cazibe merkezi haline geldi.”



‘Çoluk çocuk herkes rahat nefes alacak’



Sosyal donatı alanları içinde halı sahalar planladıklarını, söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Mesela, Sütlüce Mahallemiz var. Bu bölgemiz adli olayın çok yaşandığı yer. Biz burayı insanların nefes aldığı alan olarak düzenlemek için çaba sarf ediyoruz. Gümüşçeşme Mahallemizi dönüşüm ile yenileme planImız var. Dinkçiler Mahallesi’ne yapacağımız çalışmalarla nefes aldıracağız. Sütlüce Mahallemiz’de BASKİ’ye ait eski su deposunun olduğu yedi dönümlük bir yer vardı, satın aldık. O bölgeye halı saha ve yaşam alanı olarak değerlendireceğiz. İnsanların aileleri ile birlikte nefes almak için gidebileceği yer olacak” diye konuştu.



‘2024 yılına kadar cezaevi taşınmalı’



Sütlüce Mahallesi’ndeki açık cezaevinin taşınması ile ilgili çalışmaları olduğunu ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, şöyle devam etti: “Başsavcımız ile görüştük, 2024’e kadar cezaevinin taşınması ile ilgili altyapıyı hazırlamamız lazım. Şehrin merkezinde olmaz, burası 27 dönümlük alan. Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile bir araya geldik. Bakanımız, ‘Doğru bir proje. Yer konusunda Adalet Bakanlığını ikna edin, neresini istiyorsanız veririm’ dedi. Bakanlığımız bu konuda gerekli desteği verdi. Cezaevinin bulunduğu alan Adalet Bakanlığı için de şu an uygun bir yer değil. Buraya sorun üretirsek Sütlüce Mahallemizdeki sorunun da yüzde 80’ini çözmüş olacağız.”