‘Altın Bilezik’le istihdam

Bornova Belediyesi ile Pınarbaşı Züccaciye Toptancıları Sitesi Fincancılar Çarşısı arasında istihdam protokolü imzalandı. Başkan Mustafa İduğ ve Site Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Telingün’ün imzaladığı protokole göre, işletmeler personel ihtiyacı için belediyenin Altın Bilezik projesine kayıtlı kişilerle görüşecek. Projeyle hem işsizlik hem de nitelikli personel sorununa çözüm sunmayı hedeflediklerini belirten İduğ, “Altın Bilezik ile işe ihtiyacı olanlara gerekli eğitimi verip iş verenle bir araya getiriyoruz” dedi. Telingün ise, “Sitemizdeki işletmeler şoför, pazarlamacı, tezgâhtar, depocu, muhasebeci ve bahçevan gibi çok değişik mesleklerde kalifiye çalışan bulmakta zorlanıyor. Yapacağımız işbirlikleri daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.