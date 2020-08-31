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    31.08.2020 - 00:03 |

    Altın Çocuk’tan bir ödül daha

    Altın Çocuk’tan bir ödül daha

    İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran, Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (11), bu yıl 6.’sı düzenlenen ve ilk kez çevrimiçi olarak yapılan Almanya Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda 2. oldu. Piyano eğitimini Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni’yle sürdüren Çınara Manaflı, S. Rachmaninof’un Elegie Op.3 No.1 ve L.V. Beethoven’ın Op.79 No.25 Sonatı’yla piyano dalında ikincilik ödülünü aldı.

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