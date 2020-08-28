Altın Güvercin heyecanı

İlki 1986 yılında düzenlenen ve Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan Kuşadası 23. Altın Güvercin Beste Yarışması için hazırlıklar tamamlandı. Altı yıllık aranın ardından geçen yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından yeniden düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl 4-6 Eylül günleri arasında gerçekleşecek.











Tüm tedbirler alındı



Yarışmanın, başkanlığını besteci, söz yazarı, yorumcu ve MFÖ üyesi Fuat Güner’in, genel koordinatörlüğünü Ali Rıza Türker’in yaptığı ön jürisi iki günlük değerlendirme ile 10 finalisti belirledi. Birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 50 bin lira, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin lira, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 20 bin lira para ödülü verilecek. Geleneksel Onur Ödülü ise bu yıl ünlü pop müziği sanatçısı Erol Evgin’e takdim edilecek. Yarışmada pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez dijital ortamda oylama yapılacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Yarışmamız, katılımcılarımızın ve izleyicilerimizin sağlığını ve güvenliğini riske atmadan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması ile gerçekleşecek. Ancak bu durum Altın Güvercin’i bir kez daha kentimizle buluşturmuş olma coşkumuzu gölgelemeyecektir. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum” diye açıklama yaptı.



Erol Evgin’e onur ödülü



Yarışma, 4 Eylül’de İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Dünden Bugüne Altın Güvercin” fotoğraf sergisi ile başlayacak. 5 Eylül’de sanatçı Berkay, saat 21.00’de Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak. Büyük final 6 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek, eserler half playback olarak sahnelenecek. Törende sanatçı Erol Evgin de bir konser verecek. Dijital oylama sonuçları aynı akşam saat 21.00’de Halk TV’den canlı yayınlanacak olan final gecesinde açıklanacak.