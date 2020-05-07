Altın Güvercin’de takvim belirlendi

Genel Koordinatör Ali Rıza Türker’in yaptığı açıklamaya göre, 24-27 Haziran günleri arasında besteciler, eserler özgün olmak koşuluyla; Rock,R&B,,Rap ve Hip-Hop gibi güncel müzik türlerinde organizasyona katilabilecek. Besteciler, eserlerini tarihlerinde ve MP3 formatında resmi internet sitesi (www.altinguvercin.com) kanalına gönderebilecek.



Türker, revize edilen takvimin sırasıyla şöyle işleyeceğini vurguladı: “Seçici Kurul ve Ön Jüri, 29-30 Haziran’da İstanbul’da toplanarak finalist 10 besteyi seçecek. Finale kalan eserler, 1 Temmuz 2020 tarihinde medya ve yarışmanın internet sitesi www.altinguvercin.com aracılığıyla müzik kamuoyuna duyurulacak. Finalist 10 parçanın düzenlemeleri, 1-24 Temmuz günleri arasında yapılacak. Yarışma, 21-27 Eylül günleri arısanda düzenlenecek. Büyük Final, 26 Eylül Cumartesi gecesi Kuşadası Stadyumu’nda yapılacak.