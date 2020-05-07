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    HaberlerEge Haberleri Altın Güvercin’de takvim belirlendi
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    07.05.2020 - 00:01 |

    Altın Güvercin’de takvim belirlendi

    Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıklanan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın yeni tarihleri için revize takvim belirlendi.

    Altın Güvercin’de takvim belirlendi

    Genel Koordinatör Ali Rıza Türker’in yaptığı açıklamaya göre, 24-27 Haziran günleri arasında besteciler, eserler özgün olmak koşuluyla; Rock,R&B,,Rap ve Hip-Hop gibi güncel müzik türlerinde organizasyona katilabilecek. Besteciler, eserlerini tarihlerinde ve MP3 formatında resmi internet sitesi (www.altinguvercin.com) kanalına gönderebilecek.

    Türker, revize edilen takvimin sırasıyla şöyle işleyeceğini vurguladı: “Seçici Kurul ve Ön Jüri, 29-30 Haziran’da İstanbul’da toplanarak finalist 10 besteyi seçecek. Finale kalan eserler, 1 Temmuz 2020 tarihinde medya ve yarışmanın internet sitesi www.altinguvercin.com aracılığıyla müzik kamuoyuna duyurulacak. Finalist 10 parçanın düzenlemeleri, 1-24 Temmuz günleri arasında yapılacak. Yarışma, 21-27 Eylül günleri arısanda düzenlenecek. Büyük Final, 26 Eylül Cumartesi gecesi Kuşadası Stadyumu’nda yapılacak.

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