Altın Güvercin’e geri sayım

Popüler müzik alanında amatör ve profesyonel müzisyenlere açık ulusal bir yarışma olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na son başvuru dün sona erdi. Besteciler, web sitesinde yayınlanacak olan şartnameyi imzalayarak ve bestelerinin MP3 formatındaki versiyonunu siteye yükleyerek yarışmaya katılabildi. Seçici kurul ve ön jürinin 29-30 Haziran günlerinde yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek 10 finalist beste, 1 Temmuz’da medya ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak. Finale kalan eserlerin 2020 yılı Altın Güvercin Beste Yarışması’nda dereceye girmek için performanslarını sergileyecekleri büyük finalin tarihi de önümüzdeki günlerde açıklanacak.



‘Hijyende ödün yok’



Kuşadası Belediyesi, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yeniden toplu ibadete açılan camilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında pedallı el dezenfektan aparatı yerleştirdi. Güvercin Masa ekipleri de Cuma namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlara Emek Atölyeleri’nde gönüllü kadınlar tarafından üretilen yüz maskelerini dağıttı. Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için gerekli her türlü önlemi aldıklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Süreç tamamen sona erene kadar tedbiri bırakmayacağız. Halkımızdan tek isteğimiz sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri” dedi.