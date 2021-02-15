Altın Güvercin’in mimarından yeni yarışma

Koşulları ve parasal ödülleri yakında açıklanacak olan İstanbul Şarkı Yarışması’nın Genel Koordinatörlüğü’nü ise, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın mimarı Ali Rıza Türker üstlendi. Aynı zamanda projenin de sahibi olan Türker, “Tarih ve kültür kenti olan İstanbul, edebiyatla çağdaş müziğin kaynaştığı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak” dedi.