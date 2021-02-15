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    HaberlerEge Haberleri Altın Güvercin’in mimarından yeni yarışma
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    15.02.2021 - 00:03 |

    Altın Güvercin’in mimarından yeni yarışma

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) ile işbirliği yaparak “İstanbul Şarkıları Yarışması” adıyla geleneksel olması planlanan bir yarışma düzenlemeye hazırlanıyor.

    Altın Güvercin’in mimarından yeni yarışma

    Koşulları ve parasal ödülleri yakında açıklanacak olan İstanbul Şarkı Yarışması’nın Genel Koordinatörlüğü’nü ise, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın mimarı Ali Rıza Türker üstlendi. Aynı zamanda projenin de sahibi olan Türker, “Tarih ve kültür kenti olan İstanbul, edebiyatla çağdaş müziğin kaynaştığı önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak” dedi.

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