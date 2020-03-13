Altın öneriler

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), “Bir Girişim Bin Deneyim” paneli ile girişimcileri ağırladı. Açılış konuşmasını yapan LİYAKAT Başkanı Berkay Eskinazi, “En çok rol model alınan insanlar girişimciler, çünkü onlar dünyamızı değiştiriyor. Girişimci olmazsak, girişimcilik olmazsa Türkiye var olamaz” dedi. Dernek olarak ‘Yapamazsınız’ diyenleri dinlemedik, yaptık ve hala yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Ardından söz alan konuşmacılardan bazıları şu tavsiyelerde bulundu:

İlham verenler isimler

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş: Girişimci ihtiyacı gören kişidir. Girişimcilikse risk alabilme ve aldığın risklerin sonucunda kaybedebileceklerini hesaplayabilme becerisidir. Binnaz ile Faladdin’in kurucu ortağı ve CTO Kaya Diker: Zaman önemli, hedefinizi koyar koymaz çalışmaya başlayın.Pizza Locale ortaklarından Eren Kurt: Girişimcinin, bir fırsat varsa onu mutlaka değerlendirmesi gerekir.

İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer: Girişimde dayanışma çok önemli. Ozpack kurucusu Osman Can Özcanlı: Hayatı kolaylaştıran, basit birşey bulun.

Smyrna Boyoz’un kurucusu Musa Turan: İlk önce başarıyı değil batarsanız nasıl bir yol izleyeceğinizi konuşun.