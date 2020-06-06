Altın satışlarında patlama yakın

Vatandaşla ise pandemi sürecinde yatırım amaçlı altına yöneldi.



Kuyumcu sektörünün pandemi nedeniyle yüzde 50 daraldığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Baransel, “Normalde her hafta 50-100 kişi düğün yapıyorsa, şimdi bir anda patlama olacak. Bunun da bizim sektör için olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Yüzde 50 kaybımızı ve açığımızı kapatırız diye düşünüyorum” dedi.