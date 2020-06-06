06.06.2020 - 00:01 |
Altın satışlarında patlama yakın
İzmir’de uzun bir aradan sonra kepenklerini açan kuyumcu esnafı, normalleşme süreciyle birlikte yapılması beklenen düğünlerle sektörün hareketleneceğini ve altın satışlarında patlama yaşanacağını belirtti.
Vatandaşla ise pandemi sürecinde yatırım amaçlı altına yöneldi.
Kuyumcu sektörünün pandemi nedeniyle yüzde 50 daraldığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Baransel, “Normalde her hafta 50-100 kişi düğün yapıyorsa, şimdi bir anda patlama olacak. Bunun da bizim sektör için olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Yüzde 50 kaybımızı ve açığımızı kapatırız diye düşünüyorum” dedi.