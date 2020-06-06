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    HaberlerEge Haberleri Altın satışlarında patlama yakın
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    06.06.2020 - 00:01 |

    Altın satışlarında patlama yakın

    İzmir’de uzun bir aradan sonra kepenklerini açan kuyumcu esnafı, normalleşme süreciyle birlikte yapılması beklenen düğünlerle sektörün hareketleneceğini ve altın satışlarında patlama yaşanacağını belirtti.

    Altın satışlarında patlama yakın

    Vatandaşla ise pandemi sürecinde yatırım amaçlı altına yöneldi.

    Kuyumcu sektörünün pandemi nedeniyle yüzde 50 daraldığını söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Baransel, “Normalde her hafta 50-100 kişi düğün yapıyorsa, şimdi bir anda patlama olacak. Bunun da bizim sektör için olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Yüzde 50 kaybımızı ve açığımızı kapatırız diye düşünüyorum” dedi. 

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
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