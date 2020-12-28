Altıncı ürün Bayramiç Beyazı olabilir

ÇANAKKALE Bayramiç’te yetişen nektarin ‘Bayramiç Beyazı’ Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuşuyor. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 16 Aralık’ta yayımlanan ilana 3 aylık sürede itiraz olmaması halinde Bayramiç Beyazı, Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 6’ncı ürünü olacak. 2013’te Türkiye’de coğrafi işaret alındığını belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, “Üretim noktasında sıkıntımız yok. Pazarlama noktasında Avrupa Birliği’nin ülkelerinin market reyonlarında Bayramiç Beyazı yerini almış olacak. İhracatın önü tamamen açılmış olacak. Bundan sonra Bayramiç Beyazının paketleme, ambalajlama ve yönetimsel işlevini yapmak zorundayız. Coğrafi işaret almakla mesele bitmiyor” dedi. -DHA