Altınordu açılışı 3 puanla yapacak

TFF 1. Lig’de alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen İzmir temsilcisi Altınordu, bugün ligde kalma mücadelesi veren Boluspor’a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı’nda Volkan Bayarslan’ın yöneteceği mücadele saat 20.00’de başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara öncesi son maçında evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la 1-1 berabere kalan İzmir temsilcisi 31 puanla 14. sırada, Boluspor ise 25 puanla 15. basamakta yer alıyor.



‘Kritik bir maç’



Altınordu’da sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan kaleci Ali Emre ve stoper Enes kadroda yer almayacak. Kırmızı lacivertliler, kalan 6 haftadaki ilk sınavından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Alt sıralarla bağlarını bir an önce koparmayı hedeflediklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İki takım için de kritik bir müsabaka olacak. Biz her zaman olduğu gibi yine sahaya galibiyet için çıkacağız” diye konuştu.