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    18.04.2020 - 00:00 |

    Altınordu, başarıya köprü oluyor

    Altınordu’nun kalecisi Erhan Erentürk, bu sezon ligde 28 maçın tamamında 90’ar dakika forma giydi. Genç file bekçisi, “Altınordu, başarılı olmak isteyen oyuncuya her fırsatı tanıyan bir kulüp” dedi

    Altınordu, başarıya köprü oluyor

    TFF 1. Lig’deki diğer rakiplerinin olduğu gibi antrenmanlarını evlerinde bireysel olarak sürdüren Altınordu’da genç kaleci Erhan Erentürk, sezon başından bu yana ortaya koyduğu form grafiği ile göz doldurdu. Kaleyi devraldığı Erce Kardeşler’in müthiş istikrarını da aratmayan Erentürk, 28 maçın 8’inde kalesini gole kapatırken 2 penaltıya geçit vermedi ve takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Genç file bekçisi Erentürk, “Başarının tek sırrı var, bol tekrar. Doğal yeteneğinizle bir yere kadar çıkabilirsiniz, ancak üst düzey oyuncu olamazsınız. Altınordu, başarılı olmak isteyen oyuncuya her fırsatı tanıyan ve köprü olma rolünü üstlenen bir kulüp” dedi.

    ‘Doğru adres, Altınordu’

    Erce Kardeşler, Berke Özer ve Ozan Can Oruç gibi kalecilerin yetişmesinin tesadüf olmadığını da sözlerine ekleyen Erentürk, “Altınordu Futbol Akademisi’nde sayıları 10’un üzerinde çok yetenekli ve gelecek veren kaleciler yer alıyor. Hepsi birer birer sahneye çıkacak ve biz de yerimizi onlara güvenle vereceğiz. Genç kalecilerin A takımımız ile antrenmanlara çıkması ise onların gelişim süreçlerini önemli ölçüde kısaltıyor” diye konuştu. 15 yaşındaki Burak İnce ve 16 yaşındaki Ravil Tagir’in bu denli başarılı olmasındaki faktörün de Akademi-A Takım dayanışması olduğunu ifade eden Erentürk, “Yarışmacı ve yetiştirici olmak gerçekten çok zor. Özellikle TFF 1. Lig çok zorlu bir lig. İki maç üst üste kaybettiğinde kendini bir anda küme düşme hattında buluyorsun” yorumu yaptı.

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