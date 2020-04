Altınordu çocukları unutmadı

Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan futbol okulu öğrencilerini unutmadı. Kırmızı-lacivertliler, Türkiye genelindeki 13 binden fazla futbol okulu öğrencisi için evde antrenman videoları hazırlayıp, çocukların sosyal izolasyon döneminde de spor yapmalarını sağladı. İzmir ekibi, çocukları dört farklı yaş grubuna ayırarak her biri için özel çalışma görüntüleri çekti. Maskot Atakan’ın da eşlik ettiği ve her yaş grubu için 16 ayrı hareketin yer aldığı çekimlerin ardından görüntüler, internet üzerinden öğrencilere gönderildi. Çocuklar da görüntülerdeki hareketlere, set ve tekrarlara bakarak evde antrenman yapmaya başladı. Çocuklar, TV ve bilgisayar eşliğinde yaptıkları antrenmanların görüntülerini antrenörleriyle düzenli olarak paylaşıyor ve böylelikle her öğrenci, aynen futbol okulundaymış gibi takip ediliyor.