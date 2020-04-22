BİST97.6190EURO7,57-0,01USD6,980,01ALTIN377,45-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altınordu çocukları unutmadı
    ABONE OL
    22.04.2020 - 07:00 |

    Altınordu çocukları unutmadı

    Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan futbol okulu öğrencilerini unutmadı.

    Altınordu çocukları unutmadı

    Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan futbol okulu öğrencilerini unutmadı. Kırmızı-lacivertliler, Türkiye genelindeki 13 binden fazla futbol okulu öğrencisi için evde antrenman videoları hazırlayıp, çocukların sosyal izolasyon döneminde de spor yapmalarını sağladı. İzmir ekibi, çocukları dört farklı yaş grubuna ayırarak her biri için özel çalışma görüntüleri çekti. Maskot Atakan’ın da eşlik ettiği ve her yaş grubu için 16 ayrı hareketin yer aldığı çekimlerin ardından görüntüler, internet üzerinden öğrencilere gönderildi. Çocuklar da görüntülerdeki hareketlere, set ve tekrarlara bakarak evde antrenman yapmaya başladı. Çocuklar, TV ve bilgisayar eşliğinde yaptıkları antrenmanların görüntülerini antrenörleriyle düzenli olarak paylaşıyor ve böylelikle her öğrenci, aynen futbol okulundaymış gibi takip ediliyor.

    Almanya'dan getirilen 232 Türk vatandaşı Niğde'de yurda yerleştirildiTürkiye'ye getirilen Almanya'daki 232 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde'de yurda yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    ‘Siz evinizde kalın biz yanınızdayız’

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Huzurevlerine yeni tedbir: Yeni başvuranlara 14 gün izolasyon

    Sıradaki Haber