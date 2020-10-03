Altınordu, evinde 3 puan peşinde

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Beypiliç Boluspor’u 2-1 yenerek 6 puana ulaşan Altınordu, 4. hafta mücadelesinde bugün evinde Ankaraspor’la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Alper Çetin düdük çalacak. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle maça seyirci alınmayacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlığı süren Muhammed ve idman eksiği olan Onur’un yanı sıra Göztepe ile anlaşan Kerim kadroda yer almayacak. İlk iç saha galibiyetini almayı hedeflediklerini söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ankaraspor’la zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Son iki maçını kaybeden rakibimiz çıkış peşinde. Böyle maçlar her zaman daha zor geçiyor” dedi.