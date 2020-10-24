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    HaberlerEge Haberleri Altınordu seri peşinde
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    24.10.2020 - 07:00 | | İZMİR DHA

    Altınordu seri peşinde

    Altınordu, bugün deplasmanda 4 puanı bulunan 15. basamaktaki Ümraniyespor’la karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak 7. hafta mücadelesini, Caner Ak yönetecek

    Altınordu seri peşinde

    TFF 1. Lig’de hafta içinde 1-0 geriden geldiği Altay derbisinden 2-1’lik skorla galip ayrılan ve 12 puanla 4. sıraya yükselen Altınordu, deplasmanda Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniye Belediye Şehir Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak. İzmir ekibinde tedavisi süren stoper Yusuf ve sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak.
    Eroğlu: Hedefimiz 3 puan
    Kırmızı lacivertliler, rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. Öte yandan ilk maçını kazandıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’la yollar ayrıldı.

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