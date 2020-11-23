Altınordu tek örnek!

Koronavirüs salgınının ne yazık ki etkisini günden güne artırdığı şu günlerde spor kulüplerimiz de süreci derinden hissediyor.

Yöneticiler, antrenörler ve sporculardan birer birer “pozitif” haberleri gelmeye devam ediyor. Tabii hayatı böylesine etki altına almış olan salgının, spor ekonomisine vurduğu darbe de, öyle az buz değil.

Birkaç kişinin elini taşın altına koymasıyla dönen kulüp bütçeleri, koronavirüs sürecinde önemli darbe yedi. Darbenin hissedildiği başlıca kayıplarsa, yayın, sponsor, reklam ve gişe hasılatlarından oluşuyor. Buna bir de dövizdeki kur farkını ekleyince, kaliteli yabancı futbolcu transferleri hayal oldu diyebiliriz.

Tüm bu olumsuz tablonun karşısındayda madalyonun diğer tarafında, süreçten en az etkilenen kulüpse Altınordu.

Bırakın yabancı transferi, yerli transferde bile ketum davranan “Kırmızı Şeytanlar” altyapıdaki sağlam adımlarıyla belki de pandemi sürecinde ekonomileri diğer kulüplere göre nispeten en az yara alan kulüp konumunda.

Altınordu’nun altyapı hamlelerindeki başarısı, bugün kesesine göre “oynatacak oyuncu” bulmakta zorlanan birçok kulüp için “keşke” deme noktasında olsa da, bana göre henüz tren kaçmış değil.

Özellikle geçmişte altyapısı ile örnek olan Bucaspor, Türkiye’nin dört bir tarafında hayata geçirdiği futbol okullarıyla, yeni bir başarı hikayesine yelken açmak adına büyük bir uğraş içinde.

Yıllardır transfer yasaklısı olmasına rağmen, geçen yıl üst ligin kapısından dönen, bu yıl da oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Karşıyaka’da ise altyapının kıymeti yeni yeni anlaşılmış durumda.

Diliyorum ki yarın bir gün transfer yasağı kalktığında benzer hatalar tekrarlanmaz ve alttan gelen gençler heba edilmez.

Gelelim Altay ve Göztepe’ye...

Son iki yıldır Süper Lig’e odaklanan Altay, altyapı konusunda geçmiş yıllardaki istikrarının biraz gerisinde kalsa da toparlanması için birkaç küçük dokunuş yeterli gelecektir. Göztepe’ye baktığımızdaysa sarı kırmızı kulüp, altyapı konusunda bir türlü gücüne yakışır başarıyı sağlamış değil. Elbette bunda tesis yetersizliğinin de etkisi var ama yine de Göztepe, altyapıda günü kurtarmanın ötesinde uzun vadeli planlarla ilerlemeli. Altyapı A Takım’ı besleyemiyorsa burada bir sıkıntı var demektir.

Ve gelelim yerel yönetimlere...

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çoğunun spor okulları ve hatta yarışmacı takımları var. Bu takımlardaki başarılı çocukların, kentin asırlık kulüplerine geçmesi ve ilerlemesi sağlanmalı.

Kulüplerin açacağı spor okullarının yer tahsisi vs. konularında kolaylık sağlanmalı. Aksi takdirde bir şeyler hep eksik kalacaktır. Tamamlamanın tek çaresiyse başarılı altyapılardır.