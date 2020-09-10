Altınordu ve İzmir'in Çağlar gururu

Menemen Belediyespor ve Bucaspor altyapılarında futbol oynayan, Altınordu’da yetişerek önce Almanya’nın Freiburg takımına transfer olan, ardından yüksek bir bonservis bedeliyle Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiltere’de yılın en iyilerinin seçildiği Profesyonel Futbolcular Derneği Ödülleri’nde ilk 11’e seçilmeyi başardı ve İzmir’in bir kez daha yüzünü güldürdü. Bu yıl Leicester formasıyla tüm sezon toplam 42 resmi mücadelede boy gösteren 24 yaşındaki defans oyuncusu, yıldız isimlerin arasında yerini aldı. Leicester City’den 2 oyuncu yılın ilk 11’ine seçilirken, Liverpool’dan Alexander Arnold, Virgil van Dijk ve Robertson ile birlikte defans hattını oluşturan Çağlar’a takım arkadaşı Jamie Vardy eşlik etti.



Altınordu’dan tebrik



Menemen Belediyespor ve Bucaspor altyapılarında top koşturduktan sonra 2014-2015 sezonunda Altınordu’nun yolunu tutan başarılı defans oyuncusunu eski takımı Altınordu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Twitter’da İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği’nin yılın ilk 11’i videosunu alıntılayarak, “İngiltere’nin ilk 11’inden 1’i Çağlar Söyüncü” mesajıyla oyuncuyu kutladı. Çağlar, Altınordu U19 ve U21 takımlarında oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda A Takım’da gösterdiği başarılı performansın ardından 2.6 milyon euro karşılığında Freiburg’a transfer olmuştu.



Dünya devleri peşinde

Öte yandan Çağlar’ın ismi bu yaz transfer sezonunda 2 dünya devi ile anılmıştı. Başarılı oyuncu için geçtiğimiz sezon Premier Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Liverpool ve Katalan devi Barcelona devreye girmişti.