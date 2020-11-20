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    HaberlerEge Haberleri Altınordu’da sakatlar can sıktı
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    20.11.2020 - 07:00 |

    Altınordu’da sakatlar can sıktı

    TFF 1. Lig’de Altınordu’ya sakat iki oyuncusundan kötü haber geldi.

    Altınordu’da sakatlar can sıktı

    TFF 1. Lig’de Altınordu’ya sakat iki oyuncusundan kötü haber geldi. İzmir ekibinin evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0 mağlup ettiği erteleme maçından önce idmanda sakatlanan iki isimden sol kanat Yiğit Emre Çeltik’in sağ ayak bileği ekleminde ödem ve birinci derece yırtık, sağ bek Emre Nefiz’in ise sağ diz ön çapraz bağında ödem, iç yan bağında birinci derece yırtık tespit edildi. Tedavileri başlayan iki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden İstanbulspor’la oynayacağı kritik müsabakaya hazırlanan Altınordu, kendisi gibi 17 puanı bulunan İstanbul ekibini yenerek iç sahada 4’te 4 yapmayı hedefliyor.

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