Altınordu’dan Alsancak Stadı’na çıkarma

İzmir futbolunun mabedi tarihi Alsancak Stadı, yeniden inşaat sürecinde tribünlerin tekrar dolup taşacağı günleri beklerken, statta unutulmaz maçlar oynayan Altınordu, açılış öncesinde ilk turunu yaptı. Eski başkanlardan İlyas Gönen, dernek 2. Başkanı Halim Bezircilioğlu, yönetim kurulu üyeleri Sinan Bezircilioğlu, Hakan Erdik ve Kenan Akseki’ye, Erdoğan Uzyıldırım ile Altınordu’nun iki efsane futbolcusu Hikmet Orhunbilge ile Mustafa Güngören de eşlik etti.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Sinan Osmanoğlu ve Ahmet İlhan Özek’in de hazır bulunduğu stat turunda, eski başkan İlyas Gönen, yıllar öncesindeki gibi yine tribünlere çıkarak hep birlikte, “Bir baba hindi” tezahüratını söyledi, stadın akustiğini deneyip çok beğendiğini vurguladı. “Çocukluğumdan beri Alsancak Stadı’nın hayalini kurardım” diyen Hikmet Orhunbilge, “Çocuk yaşlarda, merdivenle duvarına çıkıp Göztepe-Galatasaray maçını izlemiştim. Alsancak Stadı’nda Metin Oktay gibi bir efsane ile maçlar oynadım, unutulmaz anılar biriktirdim. Şampiyonluklara tanık oldum. Yeniden buraya döneceğimiz için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

İzmir futbolunun mabedi

Altınordu Spor Kulübü Derneği adına açıklama yapan Halim Bezircilioğlu, “Alsancak Stadı’nda gençliğimiz geçti. Buraya İzmir futbolunun mabedi gözüyle bakıyorum. 1924 yılından bu yana maçlarımızı oynadığımız yuvamıza dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Alsancak Stadı, bundan sonra da İzmir futboluna hizmet edecek ve unutulmaz maçlara ev sahipliği yapacaktır” yorumu yaptı.

Yüzde 90 bitti

Alsancak Stadı’nda yenileme çalışmalarının yüzde 90 oranında bittiği belirtildi. Stadın tamamlanması için 25 milyon liralık bir ikmal ihalesi kaldığı bildirildi. Yetkililer ihalenin ardından koltuklar, led reklamlar, çim saha, jeneratör ve Passolig turnikelerinin yapılacağını ve 5 aya kadar stadın tamamlanıp yeni sezona yetişeceğini söyledi.