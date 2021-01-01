Altınordu’dan ‘sağlık’ mesajı

2020 yılı pandemi, deprem, yangın ve sel felaketleri ile geride kalırken, TFF 1. Lig’deki Altınordulu futbolcular sağlık dolu yeni bir yıl diledi. Futbol toplarıyla 2021 yazan kırmızı lacivertli oyuncular, yeni yıldan beklentilerinin önce sağlık olduğunu belirtti, “2020 yılı uzun zaman unutmayacağımız acı hatıralarla dolu olarak geçti. Yeni yıldan en büyük beklentimiz, eski sağlıklı günlerimize dönmemiz” dedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da bir açıklama yaptı, “2021 hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirsin’’ dedi.