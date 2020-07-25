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    HaberlerEge Haberleri Altınordu’nun gözü
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    25.07.2020 - 00:00 |

    Altınordu’nun gözü

    TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

    Altınordu’nun gözü

    Kırmızı lacivertliler, son olarak Giresunspor’da forma giyen sağ kanat Ahmet İlhan Özek’i gündemine aldı. Karadeniz ekibiyle sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan tecrübeli futbolcuya başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi. Altınordu’nun bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Süper Lig’de 177 maçta 20 gol atan deneyimli forvet, geçen sezon Giresunspor formasıyla 27 karşılaşmaya çıkıp 3 kez rakip fileleri sarstı.

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