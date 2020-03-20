20.03.2020 - 00:00 |
Altınordu’nun işi zor
TFF 1. Lig’de düşme hattının 7 puan üzerinde 14. sırada yer alan Altınordu, son 6 haftada oynayacağı karşılaşmaların 4’üne deplasmanda çıkacak.
Bu sezon dış sahada sadece 1 kez galip gelen kırmızı lacivertliler, ligin son bölümünde bu istatistiğini düzelterek üzüntü yaşamayacak. Yarın düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Boluspor’a konuk olacak İzmir temsilcisi bir sonraki hafta evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak. Daha sonra üst üste oynayacağı iki deplasman maçında önce düşme hattında yer alan Adanaspor’la sonra şampiyonluk yarışındaki Bursaspor’la kozlarını paylaşacak Altınordu, son 2 haftada Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor’la (D) karşı karşıya gelecek. Bu hafta karşılaşacakları Boluspor’un son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçtiğini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakibimiz can derdinde, ancak bizim de 3 puandan başka düşüncemiz yok dedi.
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