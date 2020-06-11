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    HaberlerEge Haberleri Altınordu’nun Yiğitali ısrarı
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Altınordu’nun Yiğitali ısrarı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun bu sezon 3. Lig’de Belediye Derincespor’da forma giyen Yiğitali Bayrak’la ilgilendiği iddia edildi.

    Altınordu’nun Yiğitali ısrarı

    Son dönemde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcunun Altınordu’nun da transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Forvet arkasında görev alan Yiğitali, bu sezon 3. Lig 2. Grup’ta zirve takipçisi olan Derincespor’da 26 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı. Bölgesel Amatör Lig’de 71 kez görev alan Yiğitali, bu sezon ilk kez 3. Lig’de oynadı.

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