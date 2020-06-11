Altınordu’nun Yiğitali ısrarı

Son dönemde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcunun Altınordu’nun da transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Forvet arkasında görev alan Yiğitali, bu sezon 3. Lig 2. Grup’ta zirve takipçisi olan Derincespor’da 26 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı. Bölgesel Amatör Lig’de 71 kez görev alan Yiğitali, bu sezon ilk kez 3. Lig’de oynadı.