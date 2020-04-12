12.04.2020 - 00:00 |
“Altınordu’ya borcumu Avrupa’ya giderek ödeyeceğim”
Altınordu’da forma giyen Kerim Alıcı, ikiz kardeşi Barış Alıcı gibi Avrupa’da top koşturmayı hedeflediğini söyledi.
Kerim, “Barış’la aynı takımda forma giymek büyük avantajdı. Onunla aramızda büyük bir bağ var. Bir göz hareketiyle onun ne yapacağını anlıyorum. Hem benim hem onun performansı, birlikteyken çok çok daha üst düzeydeydi. Barış’ın Fenerbahçe’ye gitmesi, bir süre beni de olumsuz etkilese de artık ikimiz de kendi yolumuzu çiziyoruz” diye konuştu. Kerim, “Benim de hedefim Altınordu armasına borcumu ödeyip, bir Avrupa kulübünde forma giymek” diye konuştu.
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