“Altınordu’ya borcumu Avrupa’ya giderek ödeyeceğim”

Kerim, “Barış’la aynı takımda forma giymek büyük avantajdı. Onunla aramızda büyük bir bağ var. Bir göz hareketiyle onun ne yapacağını anlıyorum. Hem benim hem onun performansı, birlikteyken çok çok daha üst düzeydeydi. Barış’ın Fenerbahçe’ye gitmesi, bir süre beni de olumsuz etkilese de artık ikimiz de kendi yolumuzu çiziyoruz” diye konuştu. Kerim, “Benim de hedefim Altınordu armasına borcumu ödeyip, bir Avrupa kulübünde forma giymek” diye konuştu.