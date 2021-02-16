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    HaberlerEge Haberleri Altınordu’ya milli gurur
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Altınordu’ya milli gurur

    TFF 1. Lig’de Ankaraspor’u deplasmanda 3-0 yenerek 3’te 3 yapan Altınordu, genç futbolcularıyla milli gurur yaşadı.

    Altınordu’ya milli gurur

    Kırmızı lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Enis Destan, Yusuf Can Erdemir ve Rahmi Salih Kaya, Ümit Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat 2021 tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı. Altınordu geride kalan 8 yılda çeşitli yaş kategorilerinde toplam 59 futbolcuyu milli takımlara göndermiş oldu.

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