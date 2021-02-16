Altınordu’ya milli gurur

Kırmızı lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Enis Destan, Yusuf Can Erdemir ve Rahmi Salih Kaya, Ümit Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat 2021 tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı. Altınordu geride kalan 8 yılda çeşitli yaş kategorilerinde toplam 59 futbolcuyu milli takımlara göndermiş oldu.