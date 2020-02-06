06.02.2020 - 00:33 |
Altınordu’ya rehavet uyarısı
TFF 1. Lig’de taraftarı önünde Akhisarspor’u 2-0 yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüren kırmızı lacivertli oyunculara Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’ndan uyarı geldi.
Lig sonuncusu Eskişehirspor’un son olarak deplasmanda Süper Lig hedefleyen Bursaspor’u yendiğini hatırlatan Eroğlu, “Bu ligde mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Taraftar baskısı da mutlaka olacaktır. Gevşeme söz konusu olmamalı. Ciddiyeti bozmadan, son düdüğe kadar galibiyeti kovalayacağız” dedi. Yeni stadının çatısının bakıma alınması nedeniyle son iç saha maçını Afyon’da oynayan Eskişehirspor, bu hafta yuvasına dönecek.
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