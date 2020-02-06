BİST122.3210,15EURO6,580,07USD5,990,08ALTIN299,500,16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altınordu’ya rehavet uyarısı
    ABONE OL
    06.02.2020 - 00:33 |

    Altınordu’ya rehavet uyarısı

    TFF 1. Lig’de taraftarı önünde Akhisarspor’u 2-0 yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüren kırmızı lacivertli oyunculara Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’ndan uyarı geldi.

    Altınordu’ya rehavet uyarısı

    Lig sonuncusu Eskişehirspor’un son olarak deplasmanda Süper Lig hedefleyen Bursaspor’u yendiğini hatırlatan Eroğlu, “Bu ligde mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Taraftar baskısı da mutlaka olacaktır. Gevşeme söz konusu olmamalı. Ciddiyeti bozmadan, son düdüğe kadar galibiyeti kovalayacağız” dedi. Yeni stadının çatısının bakıma alınması nedeniyle son iç saha maçını Afyon’da oynayan Eskişehirspor, bu hafta yuvasına dönecek.

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
    daha fazla video için
    Berberden gözü kapalı tıraş şovOsmaniye’nin Kadirli ilçesinde 20 yıllık berber Mehmet İşçan’a müşterileri gözü kapalı tıraş yaptırmak için geliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

    Zemheri 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zemheri 4. son bölümde Firuze'nin kim olduğu ortaya çıktı ve...

    Dev proje gün sayıyor!

    Dev proje gün sayıyor!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yapmayan yanar...

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    İsrail'de askerlik gerilimi!

    Sıradaki Haber