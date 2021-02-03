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    03.02.2021 - 00:06 |

    Altyapı eleştirisi

    İzmir’de etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

    Altyapı eleştirisi

    Yerel yönetimler yağmurun neden olduğu tahribatı azaltmak ve mağduriyetleri gidermek için kırmızı alarm verdi, AK Parti İzmir’den yaşanan felakete tepkiler geldi. İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Yağış sonrası tamamen çöken altyapı, trafik gibi belli başlı sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Her yağış sonrası aynı sorunlarla boğuşmaktan bıktık” dedi. İzmir Milletvekili Cemal Bekle de, “Mağdur olan hemşerilerime geçmiş olsun diliyorum. Büyükşehir’i kronikleşmiş altyapı problemini çözmeye davet ediyoruz” diye konuştu. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, felaketin nedeninin altyapı eksikliği olduğunu savundu, “Bu güzelim şehre yazık değil mi” ifadesini kullandı.

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