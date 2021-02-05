BİST1.5350.00EURO8.54-0.05USD7.140.08ALTIN411.72-2.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altyapı eleştirisi
    ABONE OL
    05.02.2021 - 07:00 |

    Altyapı eleştirisi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili konuştu, “Kentin görece daha az yağış aldığı günlerde dahi krizler oluşmakta ve hayat durma noktasına geliyor.

    Altyapı eleştirisi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, iki kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili konuştu, “Kentin görece daha az yağış aldığı günlerde dahi krizler oluşmakta ve hayat durma noktasına geliyor. İzmir’de sağanak yağışların verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirler yıllardır alınmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli ihmalkârlığı; yağmur suyunu ayrıştırma meselesiyle ilgili ciddi bir adım atmamış olması” dedi.
    ‘Yetersiz’
    Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle artık ani ve ortalamanın üstünde yağışlarla daha sık karşılaşıldığını hatırlatan Dağ, “Kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma projeleri, üzerinde önemle durulması gereken bir konu. Kentte yağmur suyunu ayrıştırma konusunda altyapımızı yeterli miktarda güçlendirdiğimiz takdirde, yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketlerinin verdiği zarar büyük oranda azalır, yağmur suyunun yeniden kullanım imkânı doğar” diye konuştu. Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir’in 5 bin kilometre yağmur suyu hattına ihtiyacı varken maalesef bu rakam 640 kilometre yani yüzde 12 civarında. Bu hat uzunluğu yetersiz. Derelerin temizliğinin ve ıslahının yeterli şekilde yapılmaması da neden olmuştur. İzmir bu görüntülerle anılmamalı, hatırlanmamalı ve gündem olmamalıdır. Başka bir İzmir mümkün.”

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    İşte 6 maddede mutasyon stratejisi

    ‘Bizi bu güzel havalar mahvedecek’

    ‘Bizi bu güzel havalar mahvedecek’

    Sıradaki Haber