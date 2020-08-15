‘Altyapı ofisleriyle sorun kalmayacak’

Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinde başlatılan ve bölgenin altyapı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan proje sürüyor. Proje için DESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların sorunlarına anında çözüm bulmak için ‘Altyapı İletişim Ofisi’ kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Ofisteki arkadaşlarımız konuyu hemen saha ekiplerimize bildiriyor ve taleplere en kısa zamanda yanıt vermeye gayret ediyoruz. İnşallah, bölgemizi bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız” dedi.