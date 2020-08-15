15.08.2020 - 00:06 |
‘Altyapı ofisleriyle sorun kalmayacak’
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalışmaları yaptığı mahallelerde, sorunlara yerinde ve anında çözüm bulmak için kurduğu ‘Altyapı İletişim Ofisleri’ vatandaşlardan tam not alıyor.
Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinde başlatılan ve bölgenin altyapı sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan proje sürüyor. Proje için DESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların sorunlarına anında çözüm bulmak için ‘Altyapı İletişim Ofisi’ kurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Ofisteki arkadaşlarımız konuyu hemen saha ekiplerimize bildiriyor ve taleplere en kısa zamanda yanıt vermeye gayret ediyoruz. İnşallah, bölgemizi bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.