13.06.2020 - 00:04 |
Altyapı son sürat
Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi’nin altyapı sorununu giderecek çalışmaları inceleyen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projenin yüzde 50’sinin bittiğini söyledi.
Çalışanlara “Kolay gelsin” diyen Zolan, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sakinlerle de sohbet eden Zolan, önerileri dinledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Zolan, “Şehrin büyük bir bölümünün altyapısını yeniledik. Bu çalışmayla bölgenin de çehresi değişecek” diye konuştu. Mahallelerde, 166 kilometre içme suyu hattı ve 115 kilometre kanalizasyon hattı yenilenecek.