Altyapı son sürat

Çalışanlara “Kolay gelsin” diyen Zolan, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sakinlerle de sohbet eden Zolan, önerileri dinledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Zolan, “Şehrin büyük bir bölümünün altyapısını yeniledik. Bu çalışmayla bölgenin de çehresi değişecek” diye konuştu. Mahallelerde, 166 kilometre içme suyu hattı ve 115 kilometre kanalizasyon hattı yenilenecek.