BİST109.8350.62EURO7.68-0.65USD6.81-0.30ALTIN379.72-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altyapı son sürat
    ABONE OL
    13.06.2020 - 00:04 |

    Altyapı son sürat

    Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi’nin altyapı sorununu giderecek çalışmaları inceleyen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, projenin yüzde 50’sinin bittiğini söyledi.

    Altyapı son sürat

    Çalışanlara “Kolay gelsin” diyen Zolan, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sakinlerle de sohbet eden Zolan, önerileri dinledi. Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Zolan, “Şehrin büyük bir bölümünün altyapısını yeniledik. Bu çalışmayla bölgenin de çehresi değişecek” diye konuştu. Mahallelerde, 166 kilometre içme suyu hattı ve 115 kilometre kanalizasyon hattı yenilenecek.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Sıradaki Haber