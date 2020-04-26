Altyapımız vitrine çıkacak

TFF 1. Lig’de liglere verilen salgın arasına Play Off hattının bir basamak altında giren ve Süper Lig yarışında ise hedefini zirve olarak belirleyen Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, koronavirüs pandemisi sonrası futbol sektöründe ekonomik olarak köklü değişikliklerin olacağını söyledi.

Başkan Ekmekçioğlu, “Gelecek yıllarda futbolda eskisi gibi bol paranın harcanacağı bir dönem olmayacak. Reel bütçeler konuşulacak. Mecburen Türk futbolu özkaynaklarına yönelmek durumunda kalacak. Bizim, altyapımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız var. Onları bu süreçte daha fazla ön plana çıkaracağız. Birçok oyuncumuza şimdiden Süper Lig’den teklifler gelmeye başladı, bu oyuncuları satabiliriz” dedi.



‘Maçlar oynanacak’



“Liglerin oynanacağı konusunda hemfikiriz” diyen Başkan Ekmekçioğlu, “Haziran ortasında ligler oynanacak gibi gözüküyor. Öncelikli olarak tabii ki insan sağlığı geliyor. O yüzden maçların seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı konuşuluyor. Galiba bu sezon seyircisiz tamamlanacak ama liglerin oynanacağı konusunda inancımız tam. Kalan 6 maçın hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig. Süper Lig’e çıkıp kulübümüzü eski günlere döndürmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Öte yandan, sözleşmesi sona erecek Portekizli golcü Marco Paixao’yu çok sevdiklerini belirten Ekmekçioğlu, “Bizimle olmak isteyen herkesin bizde yeri var” dedi.