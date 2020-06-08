Altyapıya 400 milyon

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için 250 milyonu hibe olmak üzere, 400 milyonluk yatırımla şehirde devrim yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), temiz ve kaliteli su sağlamak amacıyla 20 ilçedeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. BASKİ ekipleri; Ayvalık, Erdek, Burhaniye, Bandırma, Edremit, İvrindi ile Merkez ilçelerde yaptığı ve yapmayı planladığı projelerle bu zamana kadar süregelen altyapı sorunlarını ortadan kaldıracak. Devrim niteliğinde gerçekleşecek yatırımlar için 250 milyonu hibe olmak üzere toplamda 400 milyonluk yatırım yapılacak.

Çevreci yatırımlar

Ekipler, Ayvalık’ın Armutçuk Sahili’nde geçmiş yıllardan süregelen ve denize akan kanalizasyon taşkınlarını giderecek. Denizi kirleten unsurları ortadan kaldıracak çevreci yatırımları hayata geçirmeye devam eden BASKİ, Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi’nde son aşamaya geldi. Edremit’in Cennetayağı Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran hatta oluşan kanalizasyon problemlerinin son bulması amacıyla mevcut yere yeni bir atıksu kollektör hattı ve bağlantı hattı yapılacak.

D2 deposu

Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi’nde hayata geçirilecek olan Bandırma Entegre Su Projesi’nin ihale süreçleri devam ediyor. Burhaniye İçmesuyu Terfi Hattı ve Şebeke Ana Borusu Deplase İnşaatı Yapım işinin projelendirilmesi tamamlanarak ihale süreci tamamlandı.

Altıeylül sınırları içinde kalan ve şehir merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan D2 deposu hem kendi bölgesine ait şebekeye su temini sağlarken hem de diğer depolara su temininde kullanılıyor. İvrindi İçme suyu ve Kanalizasyon Projesi için çalışmalarını sürdüren BASKİ, kentin dört bir yanında kanalizasyon ve su sıkıntısını çözüme kavuşturacak.

100 bin metre şebeke

Başkan Yücel Yılmaz, kentin altyapısına 100 bin metre kanalizasyon şebeke hattı, 24 bin metre içmesuyu şebeke hattı, 45 bin metre küplük içmesuyu depoları, 235 bin kişilik ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri, atıksu terfi istasyonları, koku giderim üniteleri, online takip için SCADA sistemleri, paket tip terfi merkezileri ve içme suyu depoları kazandırılacağını söyledi.

Başkan Yılmaz, “Altyapıya devrim niteliğinde yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. İçme suyu sorunu kalmayacak” dedi.